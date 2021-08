A settembre aprirà l’emporio solidale a Castel Bolognese

A Castel Bolognese arriverà l’Emporio Solidale. L’obiettivo è di aprire i nuovi locali, oggi in fase di ristrutturazione, nella prima decade di settembre. Il progetto emporio nasce grazie ad una sinergia tra il Comune di Castel Bolognese e la Confraternita della Misericordia, grazie alla collaborazione con otto associazioni del territorio (Caritas parrocchiale di San Petronio, Auser Provincia di Ravenna, Centro di aiuto alla Vita, Pro Loco di Castel Bolognese, Associazione San Giuseppe e Santa Rita, Anffas, Comunità Papa Giovanni XXIII e Avis). Indispensabile anche il sostegno di Credit Agricole Italia che metterà a disposizione l’immobile sotto i portici in via Emilia Interna 29. L’emporio si avvale poi di un finanziamento ministeriale e di un contributo del Comune da 20 mila euro. La nuova realtà funzionerà sulla falsa riga dell’emporio solidale di Imola: i fruitori, individuati grazie al contributi dei servizi sociali, avranno una tessera a punti. Ogni bene a disposizione nell’emporio avrà un punteggio che sarà scalato dalla tessera.