Venerdì 22 ottobre 2021, a Ravenna, si è svolta la manifestazione a carattere sportivo-culturale “Primo Memorial Claudia Subini”. Si è trattato di un orienteering culturale, a cui sono state invitate a partecipare le scuole della provincia di Ravenna. La manifestazione si è svolta nel centro storico di Ravenna: USP e Fiso, in concerto con numerosi altri sponsor, hanno organizzato un tracciato di gara che ha toccato i principali punti di interesse storico artistico: dalla Tomba di Dante alla Torre Civica, al Battistero Neoniano. I ragazzi, divisi in squadre da 6 componenti e organizzati per ordine di studi, si sono cimentati in una gara di corsa che li ha portati, utilizzando una mappa priva dei nomi delle vie di percorrenza, alla ricerca delle lanterne accuratamente posizionate. In una forma sportiva di moderna “caccia al tesoro” hanno segnalato sul loro testimone di gara il passaggio ad ogni lanterna e risposto a domande di cultura riferite alle caratteristiche dei monumenti, alla storia di Ravenna e alla vita e alle opere di Dante Alighieri. Una mattina che ha coinvolto i giovani provenienti da tutta la provincia, in sicurezza, i ragazzi osservando le regole sanitarie, hanno gareggiato con fair play, con la voglia di stare assieme e di sperimentare il piacere dello sport.

L’IC San Rocco – Bendandi ha schierato 3 squadre della scuola Secondaria di Primo grado: il risultato è stato davvero positivo e inaspettato: al primo posto Bendandi Granarolo, al secondo posto Bendandi 1 Faenza, al settimo posto Bendandi 2 Faenza.

L’impegno dei ragazzi e dei professori che li hanno guidati e preparati alla gara ha portato ad un ulteriore ed entusiasmante traguardo: primo posto in provincia fra le scuole secondarie di primo grado.