Prosegue la deviazione dei treni regionali Bologna – Ravenna/Rimini, che utilizzano l’itinerario via Faenza (orari consultabili sui sistemi di vendita di TrenitaliaTper e Trenitalia)

Il servizio fra Castel Bolognese e Lugo (e viceversa) è garantito da 32 treni giornalieri con fermata a Solarolo (orari consultabili su trenitaliatper.it; sistemi di vendita in fase di aggiornamento)

Fra Lugo e Ravenna (e viceversa) attivo da martedì 16 maggio il nuovo servizio di autobus con fermate a Bagnacavallo, Russi e Godo. Trentadue, in totale, le corse, con orari studiati per consentire l’interscambio treno/bus a Lugo (orari consultabili su trenitaliatper.it; sistemi di vendita in fase di aggiornamento). La nuova offerta sostituisce il servizio bus Castelbolognese – Ravenna (e viceversa), attivato subito dopo la chiusura parziale della linea