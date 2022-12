Mercoledì 21 dicembre ore 17:00, nell’Aula 3 di Faventia Sales (complesso ex Salesiani – via San Giovanni Bosco 1 – Faenza) si tiene l’evento finale del progetto dell’Unione “L’Europa per i giovani: valori, metodi, strumenti”: testimonianze, conclusioni e riflessioni sulle attività realizzate nelle scuole e nelle palestre di progettazione.

Il progetto, denominato ‘L’Europa per i giovani: valori, metodi, strumenti’, si era posto l’obiettivo di promuovere un percorso di conoscenza di valori, diritti e opportunità europee, come pure la partecipazione dei giovani alle scelte della PA e alla progettazione europea, destinato alle scuole medie e superiori del territorio dell’Unione.

Due gli ambiti di intervento di questo progetto: i valori europei e la comunicazione digitale del patrimonio culturale.

Nel primo filone, chiamato “Bricks4Rights”, gli istituti comprensivi del territorio (scuole medie) sono stati coinvolti con dei workshop, mentre con le scuole superiori e altri giovani individuati tramite le associazioni giovanili e le iscrizioni individuali sono stati organizzati incontri ad hoc per presentare le opportunità europee.

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, sono stati realizzati incontri dedicati ai giovani dalla Associazione Strada Europea della Ceramica, Itinerario Culturale certificato dal Consiglio d’Europa, con il coordinamento dal Comune di Faenza.

Il progetto “L’Europa per i giovani: valori, metodi, strumenti” è stato coordinato dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito del bando Iniziativa di Promozione e Sostegno della Cittadinanza Europea – Anno 2022 della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di InEuropa, SE.M.I e European Route of Ceramics.

L’evento conclusivo è a cura dell’Ufficio Progettazione Europea e Progetti Integrati dell’Unione della Romagna Faentina (UfficioProgettazioneEuropeaProgettiIntegrati@romagnafaentina.it)