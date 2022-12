L’anno 2022 si chiude con ottimi risultati per Conase, una delle realtà sementiere più importante del Paese con sede a Conselice (Ra) e, per ringraziare i propri dipendenti per aver raggiunto gli obiettivi, la cooperativa ha elargito premi di risultato pari a una mensilità a tutti i dipendenti e fringe benefit per oltre 1000€ per dipendente.

Conase, essendo una realtà legata al mondo dell’agricoltura, non chiude l’esercizio al 31/12 ma a al 30/4, ma ha comunque deciso di dare un segnale forte di attenzione verso i propri lavoratori che in questa complicata fase per il settore sementiero e per l’economia in generale, non hanno mai mancato di rimboccarsi le maniche e di porre fiducia nel percorso di cambiamento in atto all’interno dell’azienda.

“Con questo gesto – dichiara Luca Bersanetti, direttore Conase – vogliamo ringraziare i nostri lavoratori perché ci è perfettamente chiaro che senza il loro aiuto e collaborazione non avremmo potuto traguardare la nostra cooperativa verso i risultati che ora sono sotto gli occhi di tutti”.