“Diversi sindaci in questi giorni hanno ricevuto lettere di minaccia indegne. Una simile lettera è stata recapitata anche a me e prontamente ho contattato le autorità competenti”. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha così comunicato sui social network di essere stato oggetto di minacce da parte delle Nuove Brigate Rosse, contrarie alle chiusure stabilite per arginare la diffusione del coronavirus.