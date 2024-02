Legge di bilancio, bonus in edilizia e riforma fiscale: incontro in CNA per aiutare le aziende

Legge di bilancio, modifiche ai bonus in edilizia, riforma fiscale. Le novità introdotte dal governo Meloni sono state al centro di un incontro organizzato da CNA: dalle modifiche all’IRPEF al taglio del cuneo fiscale, passando per le modalità di rideterminazione dei costi fiscali dei terreni e partecipazioni e molti altri argomenti, ma senza dimenticare i problemi legati al mancato rinnovo del superbonus. 11 miliardi fermi e migliaia di cantieri che devono ancora terminare. CNA aveva chiesto una proroga per le zone alluvionate, ma il Governo è stato di parere opposto.