Termina con una sconfitta la prima giornata di campionato 2021-2022 per l’E-Work Faenza. Le bianconere lottano fino alla fine contro le padrone di casa dell’Akronos Moncalieri, ma sono le piemontesi a portare a casa i due punti, vincendo 58-52. Doppia cifra per Policari (11), Davis (10) e Pallas (11 con anche 16 rimbalzi).

E-Work che, oltre ai problemi fisici delle assenti Manzotti, Morsiani e Cupido (in panchina ma non al meglio), deve anche fare i conti con l’infortunio al ginocchio di Federica Franceschelli, che verrà valutato nelle prossime ore e che ha costretto la faentina a lasciare il parquet anzitempo.

Quintetto Moncalieri: Da Paixao, Reggiani, Landi, Miletic, Williams

Quintetto Faenza: Schwienbacher, Policari, Davis, Llorente, Pallas

Buon avvio dell’E-Work, che si ritrova subito sul 0-4 grazie a Davis e Pallas. Moncalieri risponde, trovando due buone giocate consecutive di Miletic e mettendo il naso davanti con i liberi di Reggiani. Un colpo alla spalla destra costringe Pallas a sedersi momentaneamente in panchina ed i problemi di falli di Davis (3 in poco più di 5 minuti) portano al primo timeout di serata di coach Sguaizer sull’ 8-6 per le padrone di casa. Al rientro sul parquet c’è subito spazio per i primi due punti in serie A1 per la 2005 Cappellotto, che non sbaglia il piazzato da centro area. Miletic si conferma assoluta protagonista dei primi 10′ di gioco, portando le piemontesi sul +6, ma è Porcu a segnare l’ultimo canestro del quarto, firmando il 18-14 finale.

Qualche errore di troppe per entrambe le squadre nella prima metà del secondo periodo di gioco, col parziale che dice 4-2 in favore delle ragazze in maglia gialla e con l’E-Work che torna sul -4 (22-18) grazie ai liberi di Davis. L’americana ne segna altri due in penetrazione poco dopo, ma Katshitshi ristabilisce le distanze dalla lunetta e firma anche il massimo vantaggio Akronos sul 29-20 a 3’ dall’intervallo. Franceschelli è purtroppo costretta a lasciare in anticipo il parquet per un infortunio al ginocchio da valutare, ma Faenza trova comunque la forza di ricucire e di chiudere il primo tempo sul 29-25.

Si sblocca Policari, che apre le danze nel terzo quarto segnando i primi due punti della sua serata. Davis la segue a ruota e l’E-Work impatta a quota 31. Williams stoppa Pallas e poco dopo segna il piazzato del +4 Moncalieri, Porcu risponde con la tripla del 35-34 a metà frazione. Faenza ritrova fluidità in attacco e firma un break di 6-0 guidata dalle giocate di Policari, toccando anche il +5 sul 36-41. L’1/2 dalla lunetta di Landi fissa il punteggio sul 39-44 al termine del terzo periodo.

Dopo un avvio equilibrato è Moncalieri a piazzare il primo break dell’ultimo quarto di gioco: Katshitshi, Williams e la tripla in transizione di Da Paixao scaldano il PalaEinaudi e riportano le padrone di casa avanti 48-46, con Sguaizer costretto immediatamente a fermare il gioco col timeout. Schwienbacher impatta a quota 48, ma l’Akronos allunga nuovamente con il canestro da oltre l’arco di Miletic (53-48). Policari tiene vive le speranze bianconere con il sottomano rovesciato, Toffolo risponde col piazzato del +7 a 2’ dal termine. Faenza ci prova, ma non c’è più spazio per la rimonta ed il libero realizzato da Da Paixao congela il risultato sul 58-52.

Tabellino Moncalieri: Da Paixao 12, Williams 11, Landi 3, Reggiani 2, Miletic 15, Toffolo 3, Bevolo, Gueye N.E., Katshitshi 10, Nicora N.E., Ramasso N.E., Giacomelli 2

Tabellino Faenza: Franceschelli 3, Pallas 11, Schwienbacher 4, Policari 11, Llorente 2, Davis 10, Cappellotto 2, Cupido N.E., Castello 2, Porcu 7