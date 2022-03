Vince con lo Spiv. Il 28 marzo scontro al vertice. Perdono Under 17 e Under 16. Pari Under 15.

Dopo il pareggio imprevisto, l’Under 19 Juniores di Nicola Cavina riparte a suon di gol e con due splendidi calci di punizione di Enrico Ceroni e Giacomo Errani si impone 2-0 sul campo del San Pietro in Vincoli e mantiene il distacco di un punto dal capoclassifica Sanpa Imola che sarà avversario nel big match di lunedì 28 marzo (ore 20.30) al “Bruno Neri”

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini viene sconfitta 0-1 al “Bruno Neri” dal Bakia Cesenatico bravo a sfruttare un calcio piazzato. Domenica turno di riposo poi due consecutive partite in casa il 3 aprile con il Classe e il 10 aprile con il Granamica.

L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini perde in casa con la forte capolista Rimini che passa 4-2. I gol biancoazzurri di Zoli e Savioli. Il 27 marzo difficile trasferta sul campo della Sammaurese.

L’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri impatta 0-0 a Medicina. Il 27 marzo (ore 10.30) match al “Bruno Neri” con il Classe.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio viene sconfitta nel derby dalla Virtus Faenza. Possibilità di immediata ripartenza il 27 marzo (ore 10.30) campo San Rocco, con il S. Anna, largamente battuto all’andata.

Successi per gli Esordienti 2009 di Pietro Errani con il Brisighella e gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro con l’Imolese.