Le Sardine tornano in piazza. Ad una settimana dal voto il comitato di Faenza ha dato appuntamento in Piazza del Popolo ai propri sostenitori per parlare della società che vorrebbe in futuro, fondata su solidarietà, ambiente, rispetto, democrazia, inclusione, non violenza e anti fascismo. Accanto a loro Luciana Castellina, giornalista cofondatrice di Il manifesto, più volte deputata ed eurodeputata. E in Piazza del Popolo a Faenza le Sardine hanno ribadito il loro “No” al referendum