Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, importante vittoria della squadra del Tennis Club Faenza nel tabellone della Serie C maschile regionale. Sui propri campi di via Medaglie d’Oro, la squadra del capitano Enrico Casadei ha superato con un netto 4-0 il Tc Mirandola. Belle e sofferte vittorie di Noah Perfetti ed Edoardo Pompei, rispettivamente contro il 2.4 Muracchini e il 2.5 Patracchini, i due migliori giocatori del team modenese. A concludere il “cappotto” le vittorie più agevoli di Filippo Di Perna e Roberto Zanchini. Con questo successo la squadra del Tennis Club Faenza si qualifica alla finale per la promozione in Serie B2 contro la sorpresa Nino Bixio Piacenza, formazione di rilievo e capace di battere 4-3 al doppio di spareggio il Ct Bologna. Si gioca a Faenza domenica prossima, 20 settembre, dalle ore 9.