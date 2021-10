Le sale d’attesa dell’ospedale saranno decorate dagli studenti dell’Artistico | VIDEO

Inaugurata in ospedale a Faenza la prima sala d’attesa decorata dagli studenti del Liceo “Torricelli-Ballardini”. Si tratta della sala al centro prevenzione oncologico, ora decorata da un’opera progettata da Filippo Boletti della 5^B dell’artistico e realizzata in collaborazione con altri compagni di classe e con i docenti, scelta dalla dirigenza dell’ospedale fra diverse proposte presentate dagli stessi ragazzi. Sono 27 in tutto le sale d’attesa dell’ospedale di Faenza. Per vincoli architettonici non tutte potranno essere decorate. Le sale libere da vincolo però andranno incontro, dal 2021 al 2026, ad un processo di umanizzazione delle cure e quindi degli ambienti