Campus di Ravenna: Le lezioni continueranno grazie alle “aule virtuali”

Da lunedì gli studenti del Campus universitario di Ravenna (come quelli dell’intero Ateneo di Bologna) potranno continuare a seguire le lezioni online grazie alla piattaforma “Microsoft Teams”. Tutti i computer delle aule di Ravenna sono stati infatti predisposti grazie all’ intervento degli informatici del Campus per permettere la didattica online. Attraverso il portale gli studenti avranno la possibilità di accedere alle aule virtuali e seguire le lezioni in diretta trasmesse dai docenti, a loro volta collegati ad un computer.