RSA e appartamenti per chi vuole rimanere vicino ai ricoverati in via Ravegnana. In cambio gli spogliatoi per il rugby

In via Ravegnana, nell’area dell’ex Cantine Zanzi, dovrebbe arrivare un nuovo complesso edilizio residenziale socioassistenziale destinato agli anziani: da una parte una struttura per anziani non autosufficienti con 80 posti letto

dall’altra 4 palazzine con oltre 70 appartamenti di piccole dimensioni per anziani autosufficienti e per tutti coloro che volessero rimanere vicini ai parenti e alle persone ricoverate in struttura. Inizialmente ne erano previste 6, oltre 100 appartamenti, ma il progetto è stato ridimensionato.