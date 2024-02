“Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, che usa le risorse per la morte e non per la vita, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell’impunità dei colpevoli. La guerra non è mai una soluzione e l’orrore non deve diventare un’abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta.”

Con il presidio a Faenza del 24 02 2024, insieme a tutte le altre mobilitazioni e agli incontri che si stanno realizzando in giro per l’Italia, nel pomeriggio a Ravenna ci sarà una iniziativa “ Tutte le guerre passano dai porti. Accendere fari di pace”, vogliamo continuare l’impegno per la pace con ulteriori iniziative :

– abbiamo chiesto all’Amministrazione di poter esporre al balcone della Residenza Comunale uno striscione con scritto “ Cessate il fuoco ora !!! “ , come già avvenuto in altre città

– l’esposizione della mostra fotografica dal titolo “ Dear Palestine “ della fotografa Roberta Micagli , oggi in visione presso le Cucine Popolari di Cesena

– è in programma il 9 marzo alle ore 18 in Piazza del Popolo a Faenza Azione contro tutte le guerre, a cura del TEATRO DUE MONDI e SENZA CONFINI, laboratorio di teatro partecipato.”

Cd Overall Rete Multiculturale Faenza