Ancora un risultato da applausi per i fighter con la pala del Russi Sporting Club. Dopo la piazza d’onore colta a fine gennaio dal team “I Folletti” nella Coppa Emilia Romagna Msp di padel, competizione amatoriale per formazioni miste, la squadra maschile griffata in questo caso “Riabilitando” si è guadagnata un posto nella Final Four regionale della Winter Cup FIT-PRA 2023/24, riservata a giocatori di IV e V fascia padel con tessera agonistica e non agonistica.

La formazione capitanata dal coach Antonio Zangaro, composta da Jacopo Rusticali, Riccardo Banzola, Mirco Padovani, Stefano Foschini e Andrea Miserocchi, dopo aver passato di slancio la prima fase a gironi è giunta in finale nella fase Oro provinciale, conquistando l’accesso al Master Regionale. Sui campi del Bologna Padel (via Lame) domenica 18 febbraio la compagine russiana ha superato per 2-0 negli ottavi di finale il Padel Funo e poi nei quarti si è ripetuta ai danni del team felsineo Zero51 Good Beer, così da essere promossa alle semifinali in programma sabato 24 febbraio sempre nelle “gabbie” del Bologna Padel.

Il dettaglio dei risultati: ottavi, Riabilitando Russi Sporting Club b. Padel Funo 2-0:

Rusticali/Foschini b. Fortuzzi/Bonvicini 6-4 7-6, Padovani/Banzola b. Rigosi/Mandrioli 6-4 6-3;

quarti: Riabilitando Russi Sporting Club b. Zero51 Good Beer 2-0: Rusticali/Foschini b. Negrini/Ciottariello 6-2 6-4, Padovani/Banzola b. Jona/Luppi 6-2 6-2

In contemporanea il circolo di Largo Bersaglieri è impegnato anche sul fronte tennistico. Dopo la partecipazione a tre campionati regionali indoor, ovvero il Trofeo Nonantola maschile per giocatori fino alla classifica di 3.4 (con passaggio della fase a gironi e qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta), il Trofeo Ivo Mingori Over 55 e il Trofeo Giovannino Palmieri (giocatori fino a 2.6), il Russi Sporting Club si appresta a cominciare una lunga stagione organizzativa: primo appuntamento il Rodeo di Primavera, torneo weekend maschile limitato 3.4 in calendario dal 15 al 17 marzo.