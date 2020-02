Marco Maiolini, consigliere comunale del Gruppo Consiliare Misto ha deposto un’interrogazione a proposito della situazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Ravenna al sindaco Michele de Pascale.

“Alla fine del 2018 venne presentato il progetto per il nuovo Palazzetto dello

Sport, il costo stimato era di circa 15,5 Milioni di Euro, finanziato in parte dal comune di Ravenna e in parte da altri Enti o associazioni” afferma Maiolini.

“Considerato che la data per la chiusura dei lavori era stata fissata per la primavera del 2021, si chiede qual’è lo stato di fatto dei lavori del nuovo palazzetto e, conseguentemente, se la data prevista per la conclusione dei lavori è rimasta la stessa. Si chiede inoltre se l’importo dei lavori previsti inizialmente ha subito variazioni e se il progetto iniziale, redatto dagli uffici Comunali, sia rimasto tale o abbia subito modifiche in fase esecutiva da parte di tecnici esterni incaricati dal comune. Se è stato predisposto il bando per l’aggiudicazione del cosiddetto “sponsor” che dovrà partecipare ai costi della struttura” conclude Marco Maiolini.