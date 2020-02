Le scuole chiuse non fermano la didattica al Liceo scientifico di Ravenna: senso di comunità ed educazione digitale nello studio

La settimana che sta vedendo la chiusura preventiva delle scuole con un’ordinanza regionale a causa dell’emergenza sanitaria che coinvolge il Paese, non blocca il Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna nella ferma volontà di proseguire con le lezioni e il programma scolastico.

Per contrastare l’isolamento degli studenti e stimolarli ad aprire libri, quaderni e… computer, tablet, smartphone (device elettronici) al fine di continuare a istruirsi, il preside Gianluca Dradi ha invitato il corpo docente, assegnatario di un account personale, a continuare le lezioni in modo innovativo attraverso la piattaforma G Suite for education, in uso nel Liceo stesso.