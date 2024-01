Lunedì 29 gennaio alle ore 18, presso la Casa Matha di Ravenna (piazza A. Costa, 3), l’associazione Idea di Ravenna è lieta di ospitare il Prof. Alberto Pagani in qualità di relatore dell’incontro dal titolo “Le Nuove Guerre, Geopolitica e Intelligence”.

L’incontro, pubblico e ad accesso libero, mira ad approfondire le dinamiche dei conflitti che stanno esplodendo in regioni sempre più prossime al cuore dell’Europa, minacciandone stabilità ed economia, oltre che ad esplorare le sfide della geopolitica contemporanea per comprendere il ruolo cruciale dell’intelligence in un contesto sempre più complesso.

Il professor Pagani è docente di “Terrorismo internazionale in età contemporanea” presso l’Università di Bologna ed esperto nel settore della sicurezza presso l’Università di Urbino. Pagani è stato parlamentare dal 2013 al 2022 nella commissione Difesa e delegato nell’Assemblea Parlamentare della Nato.

L’associazione Idea di Ravenna, attiva dal 2009, si propone come spazio per lo scambio di idee tra cittadini desiderosi di confrontarsi su temi di impatto sociale, culturale ed economico. Tra le attività svolte figurano l’organizzazione di eventi culturali, manifestazioni pubbliche e seminari di approfondimento, coinvolgendo esperti di competenza riconosciuta.