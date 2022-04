Venerdì 29 aprile le lavoratrici e i lavoratori delle Farmacie Speciali dipendenti di Ravenna Farmacie srl e S.F.E.R.A. srl presenti in provincia di Ravenna scioperano per l’intero turno di lavoro a sostegno della vertenza nazionale per il rinnovo del CCNL scaduto da oltre 6 anni.

Nonostante i ripetuti incontri svolti negli ultimi mesi la delegazione di Assofarm e le Organizzazioni Sindacali non sono riuscite a sciogliere i nodi che rendono difficile il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro delle Farmacie Speciali – Assofarm scaduto il 31 dicembre 2015.

In particolar modo da parte delle aziende non è stata avanzata nessuna proposta sugli incrementi retributivi e sull’una tantum dovuta per gli oltre 6 anni di ritardo nel rinnovo del CCNL.

Per FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL resta prioritaria la difesa di condizioni di lavoro e salariali dignitose per i dipendenti del settore e la salvaguardia della loro professionalità.

In questi due anni di pandemia le lavoratrici e i lavoratori di Ravenna Farmacie srl e di S.F.E.R.A. srl sono stati in prima linea e coinvolti a pieno titolo in una serie di nuove attività legate in particolar modo alla necessità di contribuire alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del virus COVID-19.

Adesso dopo i tanti GRAZIE ricevuti dalla nostra comunità per il loro impegno e la loro professionalità hanno diritto a veder rinnovato il loro contratto nazionale di lavoro e adeguare le retribuzioni ferme da troppo tempo.”

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

Casadio Bagnolini/Bartoli Sama/Ciotti