“La richiesta di convocazione di una seduta della Commissione per discutere la gestione dei servizi pubblici da parte di Hera rappresenta un passo essenziale per garantire trasparenza e informazione ai cittadini,” ha dichiarato Roberta Conti, Segretaria della Lega. “In qualità di Consigliera Comunale, insieme agli altri membri dell’opposizione, ho richiesto formalmente la partecipazione del Presidente di Hera, o di un suo delegato informato sui fatti, alla Commissione per rispondere direttamente a domande specifiche sulla manutenzione del sistema fognario”, ha aggiunto Conti.

“Vogliamo sapere se siano stati effettuati interventi di pulizia delle fognature dopo gli ultimi eventi alluvionali e, in caso affermativo, quali aree specifiche del territorio faentino siano state coinvolte. Qualora, invece, tali operazioni non siano state eseguite, desideriamo comprenderne le motivazioni e conoscere le azioni programmate per garantire la necessaria manutenzione del sistema fognario”, ha proseguito la consigliera.

“Considerata l’importanza di mantenere il sistema fognario in condizioni ottimali per prevenire allagamenti e disagi per la cittadinanza, queste informazioni sono fondamentali per assicurare trasparenza ed efficienza nella gestione del servizio pubblico”, ha concluso Conti.