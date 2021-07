La cooperativa Co.Fa.Ri. ha inviato un comunicato stampa a seguito dell’incidente mortale nello stabilimento Marcegaglia nel quale ha perso la vita Bujar Hysa, 63 anni, socio della realtà ravennate.

“La Cooperativa Co. Fa. Ri. si stringe nel dolore della di famiglia di Bujar Hysa, nostro socio e cooperatore da più di 13 anni.

Bujar Hysa si è distinto per il grande impegno profuso nel proprio lavoro, per la professionalità e il rispetto verso i propri colleghi.

Siamo in tanti oggi, alla Co. Fa. Ri, a piangere il collega e l’uomo, una notizia che ci ha travolti lasciandoci sgomenti. In questo momento, il nostro pensiero va alla famiglia di Bujar”.