Lavorare nella scuola

Un incontro per chiarirsi le idee, da seguire in presenza oppure online

Nel complesso di norme in evoluzione che regolamentano il funzionamento della scuola, non è sempre facile capire come poter lavorare come insegnante nei vari ordini e gradi di istruzione o come personale amministrativo, tecnico, ausiliario!

Ecco perché Centro per l’impiego di Ravenna, Comune di Ravenna, Informagiovani, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, propongono giovedì 18 aprile alle 16:30 “Lavorare nella scuola”, l’occasione per orientare e per chiarire i dubbi di quanti aspirano a lavorare in ambito scolastico.

I temi che verranno trattati spaziano dalle nuove modalità di reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di I° e II° grado e del personale ATA (concorsi, graduatorie, requisiti, tempistiche), ai criteri di assunzione nei nidi e nelle scuole d’infanzia statali e comunali, passando per le altre figure professionali che orbitano nelle scuole (es. servizi di mensa, di trasporto, di pulizie).

All’appuntamento del 18 aprile si può partecipare in due modi:

in presenza, presso la Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, a Ravenna (zona Mercato Coperto, vicino alla torre pendente)

oppure online, collegandosi via tablet o pc o telefono.

Per registrarsi: https://forms.office.com/e/cjbGsDSRSf