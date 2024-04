“Confermo che i primi ristori arriveranno entro aprile. La prossima settimana sarò più preciso, ma ve lo posso confermare”.

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione, a margine della cerimonia organizzata dall’Accademia Nazionale dell’Agricoltura all’Archiginnasio con cui gli è stato conferito il titolo di Accademico Onorario.

“Abbiamo circa 1.900 accessi di persone che sono entrate e hanno caricato documenti sulla piattaforma Sfinge – prosegue Figliuolo – di queste 550 sono state assunte a protocollo dai Comuni e sono in valutazione e di queste circa la metà sono arrivate sulla mia scrivania”.

“Le risorse sono confermate – chiarisce – : 630 milioni più 700 milioni legati al credito di imposta e il decreto relativo vedrà la luce nei prossimi giorni. A queste di aggiungono ulteriori risorse in afflusso derivanti dai risparmi legati ai crediti di imposta agevolati che sono stati dati alle industrie energivore l’anno scorso. Ci sono dei risparmi abbastanza coesistenti che affluiranno sul conto corrente di contabilità speciale del commissario. Di questi purtroppo 66 milioni andranno alla Toscana per la recente alluvione del novembre scorso”.

“È anche in arrivo una nuova ordinanza che è una integrazione delle ordinanze già fatte – chiarisce il commissario straordinario – . L’abbiamo fatta insieme al territorio, sentendo anche le indicazioni che vengono dai comitati e lavorando insieme, con grande sinergia istituzionale, con la Regione, le province e i Comuni. L’ordinanza è stata già da me firmata e inviata alla Corte dei Conti. Tra 7- 10 giorni massimo sarà operativa e darà un incremento alle possibilità di fare domande”.

(ANSA)