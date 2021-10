Grande commozione questo pomeriggio durante la cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna dell’ospedale di Ravenna a Omero Triossi, direttore dal 2013 del Reparto di Gastroenterologia deceduto lo scorso giugno. Triossi, medico molto amato e stimato da colleghi e amici per la sua professionalità e umanità, è morto all’età di 65 anni per via di una malattia che in poche settimane non gli ha lasciato scampo. Ora una targa ricorderà per sempre il suo impegno a servizio della comunità.