Nella giornata di sensibilizzazione sulle Persone con disabilità, Angsa Ravenna APS (Associazione nazionale Persone con autismo) offre al Dipartimento Salute Mentale di Ravenna il testo “Textbook of Psychiatry for intellectual disability and Autism” , a cura del dott. Marco Bertelli con altri autori.

Il corposo lavoro del dott.Bertelli è il risultato di un’ intensa attività di studio e ricerca sulle comorbidita’ psichiatriche presenti nella popolazione con autismo e disabilità intellettiva, spesso difficili da diagnosticare.

Angsa si augura che il volume possa essere utile fonte di consultazione per l’Equipe preposta alla presa in carico delle Persone con autismo.