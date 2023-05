L’assessore regionale Corsini nelle zone più colpite dall’alluvione a Lugo

Sopralluogo nelle zone più colpite dall’alluvione a Lugo dell’assessore regionale Andrea Corsini accompagnato dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dall’assessore Veronica Valmori. Gli amministratori hanno visitato i quartieri di Lugo Est, Lugo Sud e Lugo Ovest per parlare con residenti e imprese. Gli incontri hanno ruotato principalmente sulle richieste per risarcimenti. A tutti sono state lasciate le medesime raccomandazioni: fare foto dei danni, conservare le fatture dei beni acquistati in sostituzione di quelli distrutti dall’acqua ed effettuare pagamenti tracciabili