L’anno scolastico sta giungendo al termine e nell’impossibilità di realizzare laboratori didattici a scuola con persone provenienti dall’esterno del mondo scolastico, a causa delle norme anti pandemia, Davide Solaroli, docente di Lugo, consigliere comunale, in occasione del Santo Patrono della città, ha ideato un’iniziativa che ha raccolto l’adesione di diverse classi delle scuole primarie. Sono 24 attualmente le classi che hanno aderito nelle scuole di Lugo (Sacro Cuore, Maria Ausiliatrice, San Giuseppe e Garibaldi”, alle quali si aggiungono 4 classi di San Bernardino

“Laboratori creativi, laboratori musicali, laboratori teatrali, laboratori sportivi, sono tutte importanti occasioni di crescita dentro la scuola a cui purtroppo i nostri bambini hanno dovuto rinunciare” spiega Solaroli.

“Lo scorso anno di questi giorni eravamo a tutti a casa in dad, mentre quest’anno stiamo lavorando in presenza, e questo è già un grande risultato. Ma per i bambini noi dobbiamo sempre puntare ad offrire il massimo, anzi più di quello che si può”.

E così è nata l’idea di un laboratorio creativo a distanza che sarà condotto da Anna Maria Taroni, maestra d’arte e formatrice che prima della pandemia lavorava su tutto il territorio nazionale in progetti culturali e di crescita all’interno di scuole di ogni ordine e grado, enti e istituzioni varie.

Il progetto prenderà il titolo di “Un fiore di loto, un racconto” e avrà l’obiettivo di realizzare con carta, colori, colla, forbici e matita, un fiore di loto, uno dei simboli della città di Lugo.

L’iniziativa si svolgerà martedì 11 maggio in diretta Facebook e potranno partecipare da scuola tutte le classi che hanno presentato adesione al progetto. In occasione di Sant’Ilaro, patrono di Lugo, il 15 maggio, tutti i bambini che avranno partecipato al Laboratorio saranno invitati ad affiggere il proprio fiore di loto sulla porta esterna di casa (o sul proprio cancello o sulla buchetta delle lettere…), a scattare una fotografia alla porta con il fiore di loto e a postarla sulla pagina Facebook dell’iniziativa TE LO DICO CON UN FIORE DI LOTO