Parte il Giro d’Italia: gli italiani da tenere d’occhio secondo il ct Davide Cassani

Parte il Giro d’Italia. Sabato verrà assegnata la prima Maglia Rosa. 21 tappe porteranno la Corsa Rosa da Torino a Milano, toccando quasi tutte le regioni italiane. 3.480 chilometri. La quinta tappa, in programma il 12 maggio, passerà per il centro storico di Faenza. La tredicesima tappa sarà l’omaggio per eccellenza a Dante: partenza da Ravenna il 21 maggio e arrivo a Verona. I favoriti saranno Bernal, vincitore del Tour 2019, Yates, Mollema, Hindley, e Bardet.

Il commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani quest’anno seguirà la carovana da un punto di vista privilegiato: in moto, in mezzo ai corridori. In occasione della presentazione dei grandi eventi ciclistici che toccheranno Faenza, il 18 giugno il via ai Campionati Nazionali, Cassani ha quindi elencato gli italiani che potrebbero regalare emozioni ai tifosi e forse anche qualcosa di più