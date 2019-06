Domenica 2 Giugno, in occasione del Tappa del campionato nazionale di calcio balilla GIOCHI SENZA BARRIERE, la Round Table 11 Ravenna ha consegnato un assegno per un importo pari a 2.000 euro a favore dell’associazione sportiva dilettantistica ASD Quadrifoglio Sport Ravenna. Il contributo è stato destinato a supporto di questa realtà locale che vuole promuovere, in Emilia Romagna e non solo, l’organizzazione di eventi sportivi dedicati a persone affette da sordità collaborando anche con la Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I.).

Gli obiettivi delle iniziative promosse dall’associazione ASD Quadrifoglio permettono infatti la pratica sportiva ad atleti sordi di tutte le età, dai più giovani fino agli adulti, favorendo la condivisione ed il senso dell’unione e del gruppo, il rispetto delle regole e degli impegni, divertendosi insieme anche in discipline sportive nuove e meno tipiche, come il calcio balilla ad esempio, e coinvolgendo anche persone udenti In occupazioni d’interpretariato, arbitraggio e supporto organizzativo.

Presenti alla consegna il presidente della Round Table 11 di Ravenna Samir Bassoni con alcuni soci, la Presidente di ASD Quadrifoglio Sport Ravenna Carla Ciotti, il presidente della Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I.) Guido Zanecchia oltre ai numerosi atleti e ragazzi intervenuti per partecipare al torneo, che ha visto una numerosissima adesione dato il carattere Nazionale dell’evento.

Round Table, associazione certo non nuova a questo tipo di iniziative in ambito locale e non solo, è un service club presente a livello internazionale, dedicato a professionisti, uomini d’affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l’amicizia tra i propri membri e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, differenziandosi da altre analoghe or­ganizzazioni per il fattore dell’età, in quanto si perde il diritto di appartenervi al raggiungimento del quarantesimo anno d’età.