Consegna gratuita dei farmaci alla farmacia Santa Teresa

Al via alla farmacia Santa Teresa un servizio di consegna gratuita dei farmaci per le persone più fragili. Il servizio riprende un progetto già avviato da don Angelo Lolli in passato. La consegna a domicilio sarà su appuntamento e verrà svolta da volontari mediante un mezzo messo a disposizione da Santa Teresa e facilmente riconoscibile. Le eventuali ricette o prescrizioni mediche saranno da consegnare all’operatore al momento della consegna. Anche l’eventuale pagamento dei farmaci avverrà al momento del ritiro