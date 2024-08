Estate, tempo di ferie! Senza rinunciare a godersi appieno la vacanza, non bisogna dimenticare di ridurre la propria impronta ambientale, per rendere questo periodo sostenibile e rispettare il territorio.

Una volta che si arriva nei lidi è bene non dimenticare le buone abitudini: in particolare, ridurre i rifiuti utilizzando borse di tela, piatti e contenitori riutilizzabili (borraccia inclusa); inoltre risparmiare energia spegnendo luci e aria condizionata quando si esce dal proprio alloggio, prediligere la doccia e, per chi trascorre le ferie in hotel, farsi cambiare lenzuola e asciugamani non per forza ogni giorno.

Ma soprattutto informarsi sul funzionamento della raccolta differenziata, a cominciare dalla spiaggia: su tutta la costa ravennate, da Casalborsetti a Lido di Savio, incluse le spiagge libere, sono presenti 150 contenitori a 3 scomparti per la raccolta di indifferenziato, carta e plastica.

Nuovi cestini al Parco Marittimo e a Lido di Savio

Per rispettare la natura anche al di fuori della spiaggia, sono stati collocati i cestini nelle zone dove sono terminati i primi lavori del Parco Marittimo. In particolare, sono stati posizionati 13 cestini tra il molo di Marina di Ravenna e viale dei Navigatori a Punta Marina, lungo il nuovo percorso ciclabile retrodunale.

Sono stati ideati ad hoc per integrarsi al meglio con la zona che ha un alto valore naturalistico e, in accordo con l’Ente Parco, Hera ha apportato alcune modifiche: la bocca di conferimento è ridotta (15 cm), per evitare che vengano introdotti sacchetti con rifiuti conferibili nei normali contenitori stradali o nei metodi di raccolta porta a porta previsti, e il posacenere è integrato nelle doghe. Altri cestini dello stesso tipo verranno installati nelle altre porzioni naturalistiche del Parco Marittimo, non appena si concluderanno i lavori.

Anche a Lido di Savio, su viale Romagna, sono stati posizionati 28 nuovi cestini, in sostituzione dei precedenti ormai obsoleti, scelti in modo da integrarsi con l’arredo urbano già presente nel viale. Anche in questo caso la bocca di conferimento è ridotta per disincentivare i conferimenti impropri ed è presente un posacenere integrato nel coperchio del cestino.