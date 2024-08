E’ un mercato più che movimentato quello della Mernap Faenza. In poche ore infatti il direttore sportivo Federico Mazzoni ha concluso due importanti quanto fulminee operazioni di mercato. La prima, in entrata, ha riguardato la conclusione della trattativa che ha portato al tesseramento a titolo definitivo del laterale italo-argentino Ezequiel Martel Montoli, classe 1994, proveniente dal Victoriano Arenas, storico club di Buenos Aires. ‘El Pocho’, questo il soprannome del giocatore nato a Lanus, è quindi il terzo rinforzo giunto alla corte di mister Matteo Vespignani dopo il portiere Luca Delvecchio e il centrale difensivo Romeo Gallina. Secondo il direttore sportivo Federico Mazzoni, Ezequiel Martel Montoli darà un solido contributo al sodalizio rossonero in vista della prossima serie B: «Arriva da un campionato sudamericano – ha detto Mazzoni -, e conosce bene il futsal. E’ un giocatore dalle spiccate capacità tecniche e soprattutto ha esperienza. Ci farà davvero comodo averlo in rosa». Il giocatore italo-argentino si è detto altrettanto entusiasta per il proprio tesseramento nelle fila della Mernap Faenza: «Sono molto emozionato – ha dichiarato Martel Montoli -, per me è la prima esperienza di questo genere. E’ un onore ed un orgoglio personale poter giocare a Faenza. Spero che sapremo essere uniti nell’affrontare le sfide. Se si fa gruppo credo che gli obiettivi siano più vicini». Poche ore prima del tesseramento ufficiale di Ezequiel Martel Montoli il direttore sportivo aveva concluso una trattativa, stavolta in uscita, per un altro laterale. Si tratta del trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Fucci, ceduto dall’Imolese di serie A2. Anche questa un’operazione lampo all’interno di un complesso quadro nella quale erano coinvolte anche altre società di categoria superiore, dimostratesi molto interessate al giovane.

L’uscita di Fucci e l’arrivo di Martel Montoli probabilmente non saranno gli ultimi colpi di una finestra di mercato che sta regalando non poche sorprese ai tifosi della squadra faentina.