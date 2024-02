Cede temporaneamente il primo posto l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che pareggia 1-1 nel big match casalingo con il Medicina grazie alla rete di Cavalli. Un risultato importante perchè tiene a distanza di quattro punti la forte formazione bolognese.

Il Misano battendo lo Spiv supera i manfredi di due punti e ottiene la leadership.

Travolgente la Virtus Faenza che supera 6-0 la Libertas Castel San Pietro con la doppietta di Righini e i gol di Monti, Fochi, Barnat, Visentin e prosegue la risalita.

Sabato 24 febbraio partite in trasferta per entrambe le squadre. Il Faenza sul campo del Sanpaimola per riscattare la sconfitta dell’andata, la Virtus sul campo del Granamica.

La squadra Under 17 Allievi Élite della Virtusguidata da Daniele Valmori viene sconfitta 4-5 dal Sanpaimola. Peccato perchè la squadra si è mossa bene. Gol biancoverdi di Zoli e Samorì e doppietta di Gjordumi.

L’Under 16 di Alberto Fiorentini pareggia a Ravenna. La rete manfreda è stata fimata da Longo.

Squillante successo per la formazione Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara che battuto 3-0 il Futball Cava. A segno per i faentini sono andati Tassinari, Gaetta e Decesari.

I risultati delle due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori della Virtus.

La regionale di Graziano Fantoni ha vinto 2-0 sul campo del Sanpaimola con i gol di Ricci e Monti. Stop invece per la provinciale di Matteo Negrini, sconfitta dal Sant’Agata 4-0.

Ancora applausi per la squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi che batte 5-0il Massa Lombarda grazie ai gol di Tarantino, Levorato, Savron, Zanfini, Baroncini.

I pari età del Faenza di Fabrizio Ciottoli hanno vinto 10-0con il Santagata Sport. Tre doppiette a testa per Cataldi, Baha, Buzzi, Emiliani, a cui si aggiungono i gol di Fregnani e Haddou. Ottima prestazione del portiere faentino Kamphop.

Squadre Esordienti: per il Faenza, i 2012 di Marco Emiliani e Francesco Di Nunzio hanno superato il Sanpaimola; per la Virtus, i 2011 di Mattia Ravara e Matteo Foschini hanno vinto con il Giovecca.