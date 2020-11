La Polizia di Stato ha arrestato B.A. 58enne e M.C. 39enne, entrambi campani domiciliati a Ravenna, per i reati di tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma comune da sparo, e ricettazione, in concorso.

Venerdì mattina, verso le 9.00, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, disposti dal Questore, dr.ssa Loretta Bignardi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, in via Panfilia -nei pressi della filiale UNICREDIT- hanno proceduto all’arresto di un uomo e una donna di origine campana che stavano per rapinare le Guardie Giurate della ditta Battistolli mentre si apprestavano a consegnare una somma di danaro all’istituto di credito.

L’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile è stata attirata dalla presenza, nei pressi dello sportello UNICREDIT di via Panfilia, di uno scooter Piaggio X9, risultato rubato il 10 novembre scorso da un’abitazione ravennate, con due caschi sul manubrio.

La polizia si è quindi appostata in borghese ed ha individuato i rapinatori che, all’arrivo del furgone portavalori, sono stati prontamente bloccati immediatamente prima della consumazione della rapina.

La coppia è stata trovata in possesso di un revolver di marca LINCOLN calibro 9 e di una bomboletta di spray urticante, nonché delle chiavi dello scooter da utilizzare per la fuga.

Il 58enne B.A., con precedenti per reati contro il patrimonio, e la 39enne B.C., con precedenti per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di legge conseguenti all’arresto per tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma comune da sparo, e ricettazione, in concorso, sono stati associati alle Case Circondariali di Ravenna e Forlì.