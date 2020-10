“Come comunicato alla lista civica La Pigna in data 30 Settembre 2020, questa mattina Anas ha dato avvio ai lavori di riqualificazione del manto stradale della Reale, nel tratto tra le località di Camerlona e Mezzano” afferma Ernesto Randi, Referente La Pigna per Mezzano.

“Finalmente, dopo decenni di totale mancanza di interventi di asfaltatura su questa importante via di comunicazione per la nostra città e che tanti disagi ha arrecato e sta arrecando sopratutto ai residenti, Anas interviene anche grazie alla pressione da noi esercitata in questi mesi” continua Randi.

“Sarà così garantita la sicurezza necessaria a chi percorre la Reale e a chi vi risiede. Ora vigileremo affinché i lavori siano espletati con cura e soprattutto nei tempi programmati, al fine di ridurre gli inevitabili disagi” conclude Ernesto Randi.