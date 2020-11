“La linea della poesia”: una mostra fotografica ripercorre il viaggio di Dante da Firenze a Ravenna

La linea della poesia lungo il Treno di Dante. Aperta a Faenza la mostra del fotoreporter ravennate Giampiero Corelli “Il viaggio di Dante. La linea della poesia”, un viaggio fotografico fra Romanga e Toscana lungo la linea ferroviaria che passando da Faenza collega Firenze a Ravenna. Una trentina di scatti per ripercorrere il cammino del Sommo Poeta, esiliato dalla sua città. Un viaggio fra la cultura e i territori toscani e romagnoli, le attività agricole, artigianali e artistiche, i segreti delle piccole stazioni e dei piccoli paesi, il fascino dell’antica ferrovia costruita sul finire dell’Ottocento. L’esposizione sarà in programma dal 10 al 27 novembre (allestita nel Salone delle Bandiere del Comune di Faenza). Il 21 novembre si terrà un evento online, un approfondimento filologico con la partecipazione di Domenico De Martino, direttore artistico del Festival Dante 2021 e professore all’Università di Pavia, in compagnia del musicista Stefano Albarello e dell’attrice Federica Miniati che riporteranno gli utenti ai tempi di Dante.