Anche quest’anno alla Fira di Sett Dulur i bambini e le bambine potranno scoprire un mondo fatto di giochi, laboratori, spettacoli e fantasia, grazie a una ricca programmazione pensata per loro dal 13 al 18 settembre. A conclusione di questo magico programma, due appuntamenti da non perdere con la musica, l’arte circense e l’abilità degli artisti di strada della rassegna “Artinfira: the buskers garden”, che allieterà il pubblico al giardino della Rocca “T. Melandri”.

PROGRAMMA

mercoledì 13 settembre

dalle ore 17 | corso Farini

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

un modo per ritrovare i giochi di strada di una volta (come la campana o twister) e vivere il Corso in maniera del tutto diversa

15-18 settembre

via Trieste

PUNTO INFORMATIVO CON TATA FATA E TRUCCABIMBI

a cura di AVIS Russi

venerdì 15 settembre

ore 17 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LA CAROVANA DEI PACIFICI

sentieri di gioco e di riflessione per pensare e giocare la pace

laboratorio a cura di Emanuela Bussolati

dai 6 ai 10 anni

prenotazione obbligatoria al numero 0544 587640 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.russi.ra.it

sabato 16 settembre

ore 17 | piazza Farini

GIOCHI PER TUTTI

a cura di Avis Russi

domenica 17 settembre

giardino della rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17 e 19.30: Veronica Gonzalez

ore 17.45 e 20.15: Mr Divynetz

ore 18.30: Saeed Fekri

ore 21: Wunder Tandem

lunedì 18 settembre

giardino della rocca “T. Melandri”

ARTINFIRA: THE BUSKERS GARDEN

arte di strada, musica, giochi e altre meraviglie dal mondo

ore 16.30: CaiMercati – Giochi di Strada

ore 17 e 20.15: Rusty Brass Band

ore 17.45 e 21: Nicola Pesaresi

ore 18.30: Andrea Marchi

ore 19.30: Bubble on Circus

ore 21.30: Bubble on Circus con Rusty Brass Band e Tempesta di Bolle

UN TEATRO PER LA CITTA’

Durante la Fira di Sett Dulur il Teatro Comunale, in via Cavour 10, spalanca le sue porte ai visitatori, proponendo una rassegna a ingresso libero e gratuito (non occorre prenotazione), pensata per bambini, famiglie e non solo!

13-18 settembre

PINOCCHIO BAZAR

installazione pinocchiesca interattiva

a cura di Drammatico Vegetale

16 settembre

ore 14.30

BRICIOLE DI MUSICA

improvvisazioni musicali con Contrada Lamierone

ore 15

CRACRÀ PUNK

teatro d’attore e burattini – dai 4 ai 10 anni

prodotto da Fontemaggiore

una storia, un’avventura, tra giochi di neve, indovinelli, ninne nanne, in cui il protagonista grazie a queste esperienze, cresce, diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk

ore 17.30

ZOO DI PINOCCHIO

teatro di figura – dai 3 agli 8 anni

prodotto da Ravenna Teatro

spettacolo con musica dal vivo a tema collodiano, in sintonia con la mostra esposta

ore 18.30

BRICIOLE DI MUSICA

improvvisazioni musicali con Contrada Lamierone