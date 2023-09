Allenamento congiunto “in famiglia” per il Romagna che ospita sul campo di Mordano la Pallamano Faenza che nella stagione al via affronterà il campionato di serie B. Tra volti noti, amici e giovani promesse, in campo si intrecciano tante storie legate alla pallamano del nostro territorio degli ultimi anni. E in maglia Faenza si son rivisti atleti con alle spalle tante stagioni in serie A1 e A2.

Protagonista assoluto della serata è Martin Di Domenico che non solo raggiunge agevolmente la doppia cifra nel bottino personale, ma firma anche un 80% al tiro assolutamente meritevole di nota.

Oltre agli infortunati Redaelli, Amaroli, Soglia, G.Mengoli e Fioretti, assenti Mazzanti (impegnato con la Nazionale di Beach Handball), Rinaldo e Bianconi.

I portieri Maistrello e Mandelli parano attorno al 50%, rendendo molto complicate le scelte al tiro dei faentini.

Buon ritmo in campo, con il Romagna che nelle ultime settimane sta alzando il livello sia fisico che tattico, grazie al lavoro “martellante” di coach Miguel Moriana.

Il punteggio del test match non ha particolari scossoni per tutto il match, con il Romagna sempre avanti di diverse lunghezze e senza mai in affanno da questo punto di vista, anche se un buon Faenza, nel primo tempo, dà qualche grattacapo agli arancioblu. Da migliorare, ovviamente, in vista del campionato l’alchimia di squadra sui 60 minuti, ma la crescita appare comunque positiva.