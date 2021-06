“Si parla tanto di auto elettriche, ma vale la pena ricordare che, con la vettura in allegato, costruita e progettata da Gaetano Tanesini di Faenza, un artigiano autodidatta, neanche laureato, titolare di una piccola azienda che realizzava macchine agricole, Massimo Liverani di Rocca San Casciano, vinse nel 1998 e nel 1999 il Rally di Montecarlo per vetture elettriche”. A ricordarlo è Fabio Villa, memoria storica e a lungo protagonista delle corse automobiliste per la città di Faenza.

“La vettura, con prestazioni velocistiche che neanche i mezzi attuali riescono a raggiungere, in altre gare in circuito sconfisse auto elettriche costruite da colossi automobilistici come Toyota e Volkswagen”.