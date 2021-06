Corso Matteotti, via Torricelli e corso Garibaldi, a Faenza, tornano ad animarsi, a partire dalle 18.30, con nuovi appuntamenti nell’ambito della rassegna “Faenza riparte”, calendario di eventi in diverse serate di giugno, promosso dall’Amministrazione comunale, a cura del Consorzio Faenza C’entro. Martedì 15 giugno in corso Matteotti e via Torricelli e mercoledì 16 giugno in corso Garibaldi ci saranno nuovamente negozi aperti, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini di artigianato artistico e musica live.

Accanto al tradizionale programma ci sono poi alcune proposte dedicate alle giornate. Il 15 giugno in corso Matteotti il 19.86 organizza una serata con sushi e cocktail in collaborazione con Me&lo Sushi. Ad accompagnare la proposta gastronomica, la musica di Moris Pradella e la redazione di Faenza Indie, web radio sviluppata da giovani del territorio faentino e limitrofo, nata da un’opportunità concessa dall’Agenzia Giovani per aiutare e supportare nuovi talenti musicali e artisti emergenti. La Mangeria del Corso propone musica dal vivo come sottofondo della cena a base di taglieri romagnoli o vegetariani, piadine farcite, primi, secondi, dolci e il famoso grissone da passeggio.

Il 15 giugno c’è anche il nuovo appuntamento con “I Martedì al Mic”: alle 18 tornano le visite guidate al Museo Internazionale delle ceramiche della mostra “Alfonso Leoni. Genio Ribelle”. Per l’occasione la guida sarà a cura di Giuliana Reggi, allieva del maestro Leoni. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@micfaenza.org, oppure chiamare il numero 0546 697311. Ogni martedì continua inoltre per tutta l’estate, fino alla fine di settembre, il Mercato Amico a km zero di Campagna Amica, dalle 17.30 alle 22.30, nella nuova location di piazza del Popolo. Infine, nella serata del 15 giugno la passeggiata in via Torricelli sarà arricchita dai giochi in legno “di una volta” di Happy Family, per intrattenere e coinvolgere le famiglie presenti.

Mercoledì 16 giugno gli appuntamenti si spostano in corso Garibaldi, dove si potrà trovare anche il Mercato del Contadino a cura di Confagricoltura Ravenna e Cia Agricoltori Italiani Romagna. Nella stessa serata dal balcone dell’Hotel Vittoria si esibiranno, a partire dalle 19.30, Valeria Magnani e Federico Baldassarri con la loro musica pop e country, nell’ambito di Balconi&Cortili-OnAir, progetto di Rumore di Fondo.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Le strade interessate sono chiuse al traffico. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.

“Faenza riparte” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.