Una nuova illuminazione pubblica green e sostenibile

Cotignola sceglie di dare una svolta green alla propria illuminazione pubblica: grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e Hera Luce, società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera e tra i più grandi operatori nazionali con 180 comuni serviti in 11 regioni italiane, sarà dato avvio ai lavori, che dureranno 238 giorni (circa 8 mesi), per rendere più efficace e sostenibile l’illuminazione pubblica.

L’intervento permetterà di risparmiare il 63,8% di energia (oltre 635mila kWh/anno), pari a 256 tonnellate di CO 2 che quindi non saranno emesse in atmosfera ogni anno. Un dato importante, che corrisponde al consumo energetico medio annuo di 235 famiglie.

I punti chiave del progetto sono la sostituzione e l’installazione di nuovi impianti illuminanti a tecnologia LED, l’installazione di 35 centraline di telecontrollo per permettere di monitorare da remoto i parametri dell’impianto e la sostituzione di pali danneggiati e di parte delle linee elettriche.

Cotignola sempre più bella, sicura, sostenibile e smart

– Le opere porteranno alla riqualificazione di 2.010 corpi illuminanti obsoleti con apparecchi a LED. Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla riqualificazione di via Roma, con estensioni delle vie Pergolino e Gaggio, e saranno realizzati interventi che renderanno il comune più smart con 7 nuovi quadri elettrici e la riqualificazione dei 23 già esistenti.

– Ma non solo: sono previsti vari interventi per rendere il territorio comunale più sicuro, a iniziare dai 10 nuovi impianti di illuminazione su altrettanti attraversamenti pedonali e alla rimozione dello spegnimento alternato punti luce. E’ inoltre in programma la fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza formato da due telecamere, una multiottica e una per la lettura targhe, collegate al server di raccolta dati tramite fibra ottica e posizionate nella zona della nuova rotatoria tra via Corletta, via Sforza e via Guidana San Lorenzo

I vantaggi della tecnologia LED

Grazie alla sostituzione dei punti luce esistenti con luci a LED di ultima generazione, si assisterà a una valorizzazione di alcune aree cittadine, tramite l’utilizzo di pali di arredo urbano e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici). La tecnologia a LED permette inoltre un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori. Hera Luce, che ha maturato una profonda esperienza nell’uso di questa tecnologia, è in grado di valutare e scegliere le soluzioni migliori presenti sul mercato, adottando i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo le indicazioni della politica europea, che mira a coniugare competitività e sostenibilità e contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’Agenda ONU 2030 e seguendo la politica di carbon neutrality.

Hera Luce, leader nel settore dell’illuminazione pubblica

Hera Luce, società del Gruppo Hera, progetta sistemi di illuminazione pubblica che coniugano sostenibilità ambientale, efficienza energetica e innovazione tecnologica. L’Azienda è detenuta al 100% da AcegasApsAmga, multiutility controllata a sua volta da Hera Spa. A partire dal 1° gennaio 2018 Hera Luce ha incorporato l’ex divisione illuminazione pubblica di AcegasApsAmga, e oggi serve oltre 180 comuni in 11 regioni italiane, per un totale di oltre 530mila punti luce: una dimensione che la colloca ai primi posti fra gli operatori nazionali del settore.

Canali di contatto

Per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, fra i primi operatori nazionali in tema di Illuminazione Pubblica, è disponibile il nuovo numero verde 800.498.616 (gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7).