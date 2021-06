Il mese di Giugno ha un significato particolare per la comunità LGBTQIA+: è il periodo in cui si ricordano i “Moti di Stonewall”, pietra miliare delle proteste che hanno poi portato alla ribalta il tema dei diritti civili (oggi più che mai attuali a causa della discussione del ddl Zan in Parlamento).

“Per commemorare questo evento, noi del FaPride ci troveremo Sabato 26 Giugno in piazza del Popolo dalle 16:30, insieme a tante associazioni locali che sentono come noi l’importanza di questa ricorrenza; l’evento, patrocinato sia dal Comune di Faenza che dall’Unione della Romagna Faentina, sarà una manifestazione in forma statica in linea con le normative anti-COVID-19.

Come lo scorso anno sfrutteremo il palco per ascoltare e condividere esperienze: sia quelle delle associazioni del territorio che in forme diverse si battono in prima linea per questa causa, sia per ascoltare chiunque volesse condividere una riflessione sul tema. Chiuderemo con una performance in compagnia di Aurora per la Madonna e Ledy Miscel, due icone drag del nostro territorio.

Per chiunque volesse conoscere la nostra realtà o avesse voglia di darci una mano a organizzare l’evento, Domenica 20 Giugno alle 17:30 saremo davanti al parco Bucci per un incontro di socializzazione: sarà un’occasione per conoscersi e raccontarsi all’aria aperta, in attesa del 26”.