Pomeriggio di raccolta rifiuti nell’area delle ex cantine Zanzi, più volte balzata agli onori della cronaca come zona di degrado a fianco di via Ravegnana. Axat e Il mondo che vorrei, in collaborazione con alcuni ragazzi del Centro di aggregazione Morfeo, hanno trascorso il pomeriggio a raccogliere i rifiuti sparsi nel boschetto e nelle aree verdi