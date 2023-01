Giovanni Martini dona una scultura al Comune di Castel Bolognese

Un “Angelo” in ferro battuto donato al Comune di Castel Bolognese. È stato il regalo dello scultore Giovanni Martini come forma di ringraziamento per aver ospitato, nello scorso ottobre, al Mulino Scodellino, la mostra personale dello stesso artista. 15 erano le opere esposte, “Con Ferro e Fuoco” il titolo della curatela di Gianfranco Budini realizzata con l’obiettivo di aprire una finestra sul mulino che un tempo fu dei marchesi Calcagni a Fusignano e ora, dopo una vita di lavoro, è diventata la fucina d’arte di Giovanni Martini