La Croce Rossa continua con la consegna a domicilio di spesa e farmaci: alcuni dati su Ravenna

Grazie al servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio, il comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana ha soddisfatto persone anziane, persone immuno depresse, persone in isolamento con 130 consegne di farmaci e 80 consegne di spese alimentari, nel periodo dal 13 al 22 marzo. I richiedenti il servizio hanno un’età media 75 anni. Ma non sono mancate almeno 10 famiglie con minori al di sotto dell’anno di età, con malattie autoimmuni e quindi pericoloso per loro uscire di casa. Per richiedere la consegna a domicilio hanno telefonato anche 5 famiglie dalla Francia e dalla Germania per gli anziani genitori residenti a Ravenna.

Ogni richiesta viene soddisfatta entro la mezza giornata successiva alla prenotazione.