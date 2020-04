La Cassa di Ravenna Spa, per sostenere con immediatezza gli stabilimenti balneari e le imprese associate a Cooperativa Spiagge Ravenna, oltre 200 imprese balneari situate nella fascia litoranea compresa tra Casalborsetti e Lido di Savio, colpite dall’impatto economico causato dall’emergenza COVID-19, ha immediatamente messo a disposizione un primo plafond di due milioni di euro per finanziamenti agevolati agli stabilimenti balneari associati, atti a fronteggiare la negativa congiuntura economica.

Tali finanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza costi di istruttoria, sono riservati a tutti coloro che attestino di aver subito danni in relazione alla emergenza sopra indicata.

I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di € 50.000,00 attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi;

con finanziamenti chirografari della durata massima di 36 mesi e importo massimo per singolo beneficiario di € 100.000,00.

Con questa tempestiva iniziativa la Cassa di Ravenna Spa intende dare un altro forte segnale di sostegno allo strategico settore turistico ed alle sue imprese balneari, supportandole concretamente nelle gravissime difficoltà economiche generate dall’emergenza Covid-19.

Il Presidente di CSR, Cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli, ha in merito dichiarato: “Accogliamo con grande soddisfazione il sostegno finanziario messo in campo da La Cassa di Ravenna Spa, un modo concreto e veloce per essere al fianco delle imprese balneari aderenti a CSR, una chiara dimostrazione di fiducia, molto importante in questo difficile momento, per le imprese balneari del nostro territorio”.