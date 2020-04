Palio: nei prossimi giorni la decisione sulle gare del 2020

Il destino dell’edizione 2020 del Palio del Niballo si conoscerà entro due settimane. Il comitato palio dovrà riunirsi per vagliare le ipotesi in campo. Mentre diventa sempre più difficile organizzare le gare di sbandieratori e cavalieri per il mese di giugno, non solo per l’incognita sull’emergenza sanitaria, ma anche per l’impossibilità di allenamento in questo periodo per le varie compagini, sembrano solo due al momento le possibili strade da intraprendere: annullare completamente le manifestazioni per quest’anno oppure rinviare tutto a settembre, con relativi problemi però di gestione del “Bruno Neri”