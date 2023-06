La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 13 giugno prossimo, una nuova mostra dal titolo “In cammino per la Repubblica”, realizzata in collaborazione con Eugenio Fusignani, Vice Sindaco di Ravenna e Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento.

I cimeli esposti, provenienti in gran parte dalla collezione privata del ravennate Gianni Dalla Casa, oltre ad essere pezzi di grande interesse documentale e artistico, rappresentano uno spaccato del lungo cammino che l’Italia ha compiuto: dalle lotte risorgimentali all’unità e, infine, alla Repubblica.

Il titolo stesso della mostra vuole proprio rimarcare come “il cammino” della Repubblica sia stato lungo e lastricato di sacrifici e lutti.

Dalla Repubblica Romana del 1849 alla nostra Repubblica ci sono voluti 97 anni, tre Guerre d’Indipendenza, due Guerre Mondiali e la lotta di liberazione che, con la Resistenza, concluse il sogno risorgimentale di un’Italia finalmente “libera, unita e repubblicana”.