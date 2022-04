E’ in partenza il nuovo corso per Agente di commercio, organizzato da Iscom E.R Ravenna, l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna.

Il corso, a pagamento in modalità di videolezione, si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, per una durata di 120 ore

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per info e iscrizioni entro il 6 maggio: Denise Cavalieri Tel. 0544.515700 – mail: dcavalieri@iscomer.it